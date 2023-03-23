التربية تقرر تمديد التقديم للدراسات العليا داخل العراق

وقال المدير العام للعلاقات الثقافية علاء عبد عوده الوائلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اخر موعد للتقديم الإلكتروني سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ ، فيما سيستمر التدقيق لغاية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ الساعة الثامنة صباحاً ".وتابع الوائلي: "أما المتقدم الذي يكون معدله أقل من (٦٥٪) و لديه خدمة فعلية خمس سنوات او أكثر سيتم منحه إستثناء للاجازة الدراسية من قبل المديرية العامة للتربية التي ينتسب لها حال حصوله على عدم الممانعة ، وجاء قرار التمديد لفسح المجال أمام الراغبين بالتقديم ولم يسعفهم الوقت".