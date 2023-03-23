الحج والعمرة: اجراءات رادعة ضد المتعهدين وسواق الحافلات المخالفين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "أصدرت قائمة بحرمان عدد من المتعهدين وسائقي الحافلات من مزاولة العمل بموسم العمرة، وكذلك منعهم من موسم الحج، بسبب مخالفتهم ضوابط وتعليمات العمرة واصطحابهم مواد ممنوعة قانونيا".واشارت الى ان "هذه الاجراءات تقع ضمن سلسلة تطبيق وحماية القانون والمحافظة عل سلامة المعتمرين وضمان عدم تعطيلهم في المنفذ البري سواء في الجانب العراقي او السعودي".