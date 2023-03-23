بسبب ورقة قبول.. الاعتداء بالضرب على مدير مدرسة في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "مدير مدرسة متوسطة النهوض ضمن منطقة الرئاسة في قضاء المدائن حضر الى مركز شرطة الخنساء مع دورية نجدة، بعد الاخبار عن حادث اعتداء وضرب ضده"، مشيرا الى انه "تم الاعتداء عليه من قبل ذوي طالب داخل المدرسة بسبب ورقه قبول، ما تسبب باصابته في كسر بأحد اصابع يده اليسرى وكدمة في الوجه".واضاف :"تم نقله الى مستشفى شيخ زايد لتلقي العلاج"،موضحا ان "المدير طلب الشكوى ضد شخصين معرفين لديه".