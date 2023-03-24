السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق المؤدي إلى جسر التسويق النفطي في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "‏بعد انتهاء الأعمال في الطريق المؤدي الى ‏جسر التسويق النفطي تم افتتاحه

اليوم واصبح السير سالكاً أمام المركبات".

