الكمارك تعلن ضبط 8 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في البصرة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "كوادرها في كمرك بوابة البصرة تمكنت من ضبط (8) حاويات محملة (اطارات، أجهزة كهربائية، ملابس) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية وذلك لتجاوز بقائها المدة القانونية في الميناء".وأشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وباسناد من شرطة الكمارك".