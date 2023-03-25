السوداني يفتتح مصنع الصحة الوطني الخاص بإنتاج المستلزمات الطبية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني أفتتح مصنع الصحة الوطني التابع إلى وزارة الصحة، الخاصّ بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية متعدّدة".وأضاف، أن "المصنع خاص لتغطية حاجات المؤسسات الصحية في عموم العراق".