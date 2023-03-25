السوداني بمناسبة افتتاح المصنع الطبي: رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية

السومرية نيوز – محليات



أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المصنع الوطني سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة، فيما عد الافتتاح "رسالة" من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية في العراق.









وأضاف، أن "افتتاح المصنع الوطني مكسب لوزارة الصحة"، لافتا الى أن "الأمن الدوائي والصحي أهم متطلبات المواطن".



وأكد رئيس الوزراء، أن "الدولة لابد أن تكون قادرة على تأمين المستلزمات الطبية"، مشيرا الى أن " حجم سوق الأدوية تجاوز 3 مليارات دولار".



وبين السوداني، أن "الإنتاج الوطني من الأدوية يبلغ 10 بالمئة فقط"، مبديا تأمله من "مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من الأدوية". وقال السوداني بكلمة خلال افتتاحه، لمصنع الطبي الوطني، وتابعته السومرية نيوز، إن " لمصنع الوطني سيؤمن جميع المعقمات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة"، مبيناً أن "افتتاح المصنع الوطني رسالة من الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية".وأضاف، أن "افتتاح المصنع الوطني مكسب لوزارة الصحة"، لافتا الى أن "الأمن الدوائي والصحي أهم متطلبات المواطن".وأكد رئيس الوزراء، أن "الدولة لابد أن تكون قادرة على تأمين المستلزمات الطبية"، مشيرا الى أن " حجم سوق الأدوية تجاوز 3 مليارات دولار".وبين السوداني، أن "الإنتاج الوطني من الأدوية يبلغ 10 بالمئة فقط"، مبديا تأمله من "مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الوطني من الأدوية".

ولفت الى، أن "المصنع الوطني يمثل قصة نجاح ومنجز يستحق التغطية من الإعلام الوطني"، مؤكداً أن "المصنع الوطني اعتمد على القطاع الخاص".



واردف، بالقول: "المصنع الوطني سيلبي احتياجات المرضى في المستشفيات من المطهرات والمعقمات ومحاليل الغسيل الكلوي، مبيناً أن "المصنع الوطني سيكون لديه 15 بالمئة من المبيعات من المواد المنتجة".



وذكر السوداني، أن "هناك استعداداً لإضافة خطوط إنتاج جديدة في المصنع الوطني".



وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مصنع الصحة الوطني الخاصّ بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية متعدّدة؛ لتغطية حاجات المؤسسات الصحية في عموم العراق.



