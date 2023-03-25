البنك المركزي العراقي يُقرر سحب إجازة أحد المصارف (وثيقة)

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فإنه "استناداً الى قرار مجلس هذا البنك رقم (36) لسنة 2023 المتخذ بجلسته المرقمة ستمئة واثنان وثلاثون بعد الالف المنعقدة بتاريخ 7/3/2023، تقرر اتخاذ الاجراءات القانونية بسحب إجازة مصرفكم وتعيين (محمد جواد كريم) كوصي على المصرف".وأدناه الوثيقة:ـ