السومرية تواكب الاعتصام قرب مبنى مجلس النواب (صور)

تنشر السومرية نيوز، صورا للاعتصامات قرب مبنى مجلس النواب اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات "سانت ليغو".





وصوت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، على 16 مادة من تعديل قانون الانتخابات، قبل أن يرفع جلسته الى اليوم السبت.