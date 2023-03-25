اندلاع حريق داخل معمل كبريت المشراق في نينوى

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل معمل كبريت المشراق في محافظة نينوى.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع بمخزن للسماد داخل معمل كبريت المشراق في محافظة نينوى". وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني يستنفر للسيطرة على امتداد الحريق".