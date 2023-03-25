تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 في ميسان

سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في محافظة ميسان.

وقالت الهيئة في تقرير لها ادناه نصه، "سجلت مراصدنا هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية تبعد 66 كم شمال شرق العمارة".