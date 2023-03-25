بغداد.. انسحاب المتظاهرين أمام بوابات الخضراء

أفاد مصدر أمني، بانسحاب المتظاهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة امام بوابات المنطقة الخضراء انتهت بعد انسحاب المتظاهرين دون حادث يذكر".

وصوت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، على 16 مادة من تعديل قانون الانتخابات، قبل أن يرفع جلسته الى السبت.