خلافات عائلية تودي بحياة امرأة شرقي بغداد (فيديو)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قام باطلاق النار على مواطنة تولد 1989، تعمل كربة بيت"، مبينا أن "الاطلاق كان بمنطقة (الراس ) وادى الى مقتلها على الفور".وأضاف، أن "الحادث حصل ضمن قطاع ١٥ في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "السبب الرئيس وراء الحادث هو الخلاقات العائلية".