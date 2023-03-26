ضبط ادوية بشرية مخالفة للضوابط في كمرك زرباطية

السومرية نيوز - محليات



أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ادوية بشرية مخالفة لضوابط الاستيراد في مركز جمرك زرباطية الحدودي.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك زرباطية الحدودي، ضبط ادوية بشرية مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".



وأشار إلى، أنه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

