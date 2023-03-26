السومرية نيوز - محليات



أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، ضبط عملة عراقية في مركز كمرك سفوان الحدودي.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم ضبط عملة عراقية بحوزة مسافر يروم تهريبها خارج البلد في مركز كمرك سفوان الحدودي".



وبينت الهيئة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة".