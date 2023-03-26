تقرير مفصل عن طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً وتكون الأمطار رعدية وغزيرة في أقسامها الشرقية أثناء الليل في حين يتحسن الطقس في أقسامها الغربية ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وتنخفض قليلاً في اقسامها الغربية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الأمطار رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ،أما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وترتفع قليلاً في اقسامها الشرقية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وفي أقسامها الشرقية غائماً مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً مغبراً في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في اقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون مغبراً في بعض الأماكن ،أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الاقسام الوسطى والشمالية،في حين ستنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".