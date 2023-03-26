مشاهد من البصرة بعد هطوّل الأمطار

السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة البصرة، اليوم الاحد، هطول أمطار متوسطة الشدة بعدة مناطق.

ووثقت عدسة السومرية نيوز، مشاهد من محافظة البصرة بعد هطول الامطار في مناطق متفرقة من المحافظة.



الصور ادناه: