السفير العراقي لدى أنقرة: زيارة السوداني لتركيا مهّدت لاتفاقات ستراتيجيّة

وقال اللجماويّ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا مهّدت إلى اتفاقات ستراتيجيّة بين البلدين ستُكرِّس جُهُود البلدين في تعزيز التعاون الثنائيّ، والارتقاء بالعلاقات إلى أفق أرحب؛ تلبية لتطلُّعات الشعبين الصديقين"، مبيناً أن "زيارة السوداني تركيا ركّزت على مُواجَهة التحدّيات ومنها: ملف المياه، والملف الأمنيّ".وأضاف، أن "الاتفاق على تفعيل طريق التنمية، أي: القناة الجافة التي تتكوّن من طريق برّي وسكك حديد يربط العراق بتركيا، ويمتدّ من البصرة إلى الحُدُود التركيّة سيُسهِم في إنعاش التجارة البينيّة بين البلدين، ويزيد من حجم التبادل التجاريّ".