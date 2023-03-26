هطول أمطار وحالوب على مناطق متفرقة من النجف (صور)

وقال مراسلنا في النجف الاشرف، إن "العديد من مناطق المحافظة شهدت امطارا متفاوتة ومتوسطة الشدّة بالاضافة الى الحالوب".ووثقت عدسة السومرية جانباً من هطول الامطار والحالوب على محافظة النجف الاشرف في المدينة القديمة المؤدية الى مرقد الامام علي (عليه السلام).الصور ادناه: