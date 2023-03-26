أمطار غزيرة في كربلاء والديوانية (صور)



السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظتي كربلاء المقدسة والديوانية، اليوم الاحد، امطاراً متفرقة في مناطق مختلفة.

ووثقت عدسة السومرية نيوز، لحظات من هطول الامطار في عدد من مناطق المحافظتين.



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