الكهرباء تعلن حالة الاستنفار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تستنفر كافة ملاكاتها وطاقاتها لمواجهة سوء الاحوال الجوية، بحسب توجيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل".وأشارت إلى أن "هناك تواجداً ميدانياً بمراكز السيطرة والصيانات والقطاعات لمسؤولي التشكيلات ومفارز الصيانة في عموم المحافظات، وتأمين التجهيز اللازم للاستثناءات الحرجة".