غرق أحياء وشوارع في النجف (صور وفيديو)

وذكر المكتب الإعلامي لدائرة مجاري النجف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سبب غرق شوارع وأحياء المحافظة يعود إلى انسداد فتحات الصرف الصحي بسبب رمي المخلفات والأنقاض قربها أو داخلها أو عدم وضعها في أماكنها المحددة وبالتالي انجرافها مع مياه الأمطار".وأشار إلى أن "فرقها تعالج الانسدادات الفجائية وتقوم بتنظيف الشبكات".