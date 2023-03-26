محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي للمدارس غداً

ذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ليوم غد الاثنين الموافق 27 آذار 2023، في عموم اقضية المحافظة ونواحيها".وجاء القرار، وفق البيان، "نظراً لسوء الاحوال الجوية".وكانت محافظة الديوانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي لكافة مؤسسات الدولة في المحافظة، ليوم غد، باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الامطار.