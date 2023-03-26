انقاذ امرأة مسنة بعد سقوط سقف منزلها في ميسان

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن انقاذ امرأة مسنة بعد سقوط اجزاء من المنزل عليها بسبب غزارة الأمطار وتقادم البناء في محافظة ميسان.





واضافت: "احادث وقع بعد سقوط اجزاء من المنزل عليها بسبب غزارة الأمطار وتقادم البناء".

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انقذت حياة امرأة مسنه في منطقة السراي بمحافظة ميسان".واضافت: "احادث وقع بعد سقوط اجزاء من المنزل عليها بسبب غزارة الأمطار وتقادم البناء".