ذي قار تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وذكر بيان لمكتب الغزي ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية ، ليوم غد الاثنين الموافق السابع والعشرون من شهر آذار سنة 2023، بسبب سوء الاحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية".وكانت محافظة الانبار قد قررت تعطيل دوام المدارس ليوم غد، فيما أعلنت الديوانية تعطيل الدوام لجميع مؤسسات الدولة باستثناء الدوائر الخدمية.