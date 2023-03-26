بعد موجة الامطار.. غرق مستشفى في الديوانية (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو غرق مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية، اليوم الاحد، بعد موجة الامطار التي شهدتها المحافظة.

وحصلت السومرية نيوز على مقطع فيديو يوثق غرق مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية بعد غرق الشوارع المجاورة لها.



وكانت محافظة الديوانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي لكافة مؤسسات الدولة في المحافظة، باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الامطار.