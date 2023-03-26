تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق غداً

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، الاثنين، الموافق، 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية".

واستثنى القرار "المؤسسات الأمنية والخدمية".