تصل لـ 25 مليوناً.. الرافدين يطلق سلف جديدة لـ3 فئات

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الرافدين حدد السلف الالكترونية للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين"، مبينا أن "السلف تبدأ من ٥ مليون دينار ولغاية ٢٥ مليوناً وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".واضاف ان "السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".