بغداد.. السوداني يترأس اجتماعًا مهمًّا يخص مشاريع المداخل الأربعة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني ترأس اجتماعًا مهمًّا خُصّص لمناقشة تنفيذ الأعمال في مشاريع المداخل الأربعة للعاصمة بغداد والوقوف على أسباب التلكّؤ فيها".