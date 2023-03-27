الحكيم يوجه رسالة تخص العشائر العراقية

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عشائرنا العراقية الأصيلة أجل وأسمى من أن يتم النيل من شموخها وعزتها وعنفوانها وكرامتها".وأضاف: "فتاريخها يحكي للأجيال التضحيات الجسام، والولاء للدين والمعتقد، والتفاني في سبيل الوطن، والذوبان في المرجعية الدينية، والإخلاص في حفظ اللحمة الوطنية، فلا يمكن القبول بأي مساس بسجلها المشرف الناصع".وذكر الحكيم: "تحية إجلال لعشائرنا العراقية الأصيلة من شمال الوطن وشرقه وغربه وحتى الجنوب".