طقس العراق.. امطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً وفي أقسامها الشرقية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية ويتحسن الطقس ليلاً ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئي واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي واحياناً غائم مع فرصة لتساقط أمطار في أقسامها الشمالية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وبين أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية وفرصة لتساقط الثلوج فوق أقسامها الجبلية ،أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".