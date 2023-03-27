السيول تقطع طريق تكريت – طوز خورماتو (فيديو)



السومرية نيوز - محليات



أفاد مراسل السومرية، اليوم الاثنين، بإنقطاع طريق تكريت - طوزخورماتو إثر السيول التي جرفت شارع الحولي في منطقة نهر الزركة بمحافظة صلاح الدين.



وقال المراسل، ان "سيولا ادت الى قطع طريق تكريت - طوز خورماتو بعد تجريف شارع الحولي في منطقة نهر الزركة بمحافظة صلاح الدين".





يذكر ان محافظة صلاح الدين شهدت قبل اسبوعين سيول بعد امطار غزيرة.