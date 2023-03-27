مشاهد من صلاح الدين بعد غرق الشوارع إثر الأمطار

السومرية نيوز – محليات



أدت مياه الأمطار الهاطلة خلال الساعات الماضية، إلى غرق أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة صلاح الدين.

وقال مراسلنا، إن "الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أدت إلى غرق اغلب الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة بيجي".



يذكر أن مشروع مجاري مدينة بيجي متلكئ العمل به منذ أكثر من عشرة أعوام.