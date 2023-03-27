بينهم مصريون .. انقاذ ثلاثة عمال بانهيار منزل في ديالى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أنقذت فرق الدفاع المدني ثلاثة عمال بناء بينهم اثنان مصريون والثالث عراقي محتجزين تحت أطنان الخرسانة وقضبان حديد التسليح، فيما انتشلت جثتين أحدهما أيضا مصري الجنسية والآخر عراقي نتيجة انهيار قالب صب المنزل قيد الإنشاء في منطقة خان بني سعد بمحافظة ديالى".واضافت: "اضطرت فرق الدفاع المدني إلى استخدام معدات الإنقاذ الثقيل من رافعات وأجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لتتمكن من إخراج الضحايا مع تأمين نقلهم إلى المستشفى وفق الإجراءات القانونية المتبعة".