في الديوانية.. العشرات يتظاهرون أمام مكتب البرلمان

تظاهر العشرات في محافظة الديوانية، مساء الاثنين، أمام مكتب مجلس النواب احتجاجا على قانون الانتخابات.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من متظاهري الديوانية قاموا بحرق الاطارات امام مكتب مجلس النواب ويحاولون اقتحامه احتجاجا على تصويت قانون الانتخابات.

وصوت مجلس النواب فجر اليوم الاثنين، على تعديل قانون الانتخابات.