مصرع وإصابة ثلاثة متظاهرين بحادث سير في واسط

أفاد مصدر أمني، بمصرع وإصابة ثلاثة متظاهرين بحادث سير في محافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهراً لقي مصرعه واصيب اثنان اخران نتيجة حادث سير دهس بعد انتهاء تظاهرة بالقرب من حقل الاحدب في واسط".

وأضاف المصدر أن "سائق العجلة قام بتسليم نفسه الى القوات الامنية".