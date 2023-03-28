الكمارك تعلن ضبط 37 شاحنة مخالفة عند مداخل بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة الضبط التي نفذها قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بلغت (37) شاحنة محملة بمواد مخالفة لضوابط الأستيراد".وبينت الهيئة، ان "هذه المواد تمثلت بـ (اجهزة كهربائية، سيراميك، بلاستك، اثاث، ملابس، خشب، مرمر، مواد غذائية، معمل كونكريت، ادوات احتياطية، ومواد متنوعة اخرى)".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين النافذة وبالتعاون مع شرطة الكمارك".