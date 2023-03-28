الكمارك تعلن إعادة إصدار إرساليات مخالفة عبر زرباطية

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "فرق الهيئة أعادت إصدار إرساليات (برتقال، بطيخ، طماطم، لهانة، جزر) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد عبر مركز كمرك زرباطية الحدودي".وبينت الهيئة، أن "عملية الإعادة تمت حسب القوانين النافذة".