غرق طفل في نهر ديالى

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مفرزة من وحدة استخبارات والقوة الماسكة للأرض توجهت بعد الابلاغ عن حادث غرق لطفل في نهر ديالى جنوب شرقي بغداد".واضاف: "عند الوصول تبين غرق الطفل المدعو ( ع.ث ) تولد ٢٠١٨ يسكن الزعفرانية، وتم انتشال جثته من قبل والده وتم نقله الئ مستشفى الزعفرانية و تبنى الحادث مركز شرطة الزعفرانية".