في كربلاء.. وقفة احتجاجية ضد قانون الانتخابات (صور)

نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية في وسط مدينة كربلاء رفضاً لقانون الانتخابات الذي تم التصويت على تعديله من قبل البرلمان قبل يومين.

وأدناه صور الوقفة الاحتجاجية..