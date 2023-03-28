التقاعد تباشر بصرف الوجبة الثانية للمستحقين من السجناء السياسيين

أعنت هيئة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، عن المباشرة بصرف الوجبة الثانية للمستحقين من فئة السجناء السياسيين.

وقالت التقاعد في بيان، إنها باشرت بـ"صرف الوجبة الثانية للمستحقين من فئة السجناء السياسيين بعد استكمال إجراءات التدقيق".