اندلاع حريق وسط مدينة النجف

أعلن الدفاع المدني في النجف، الثلاثاء، عن اندلاع حريق وسط المدينة.

وقال اعلام الدفاع المدني في بيان، إن "حريقاً اندلع في موقع ازالة الابنية المشمولة بتوسعة الصحن العلوي الشريف بمحافظة النجف الاشرف". وأضاف الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث".