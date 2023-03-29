ضبط حبوب مخدرة في مركز كمرك الشيب الحدودي

السومرية نيوز - محليات

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر اجنبي في مركز كمرك الشيب الحدودي.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تمكنت من ضبط حبوب مخدرة بحوزة مسافر اجنبي في مركز كمرك الشيب الحدودي".



واشارت الى، "اتخاذها الإجراءات القانونية بحقه وفقا للقوانين النافذة”.