مصرع ثلاثة أشخاص بحادث مروع في ميسان (صور)



السومرية نيوز - محليات



أعلنت مديرية المرور العامة في ميسان، اليوم الاربعاء، مصرع ثلاثة أشخاص إثر مروع.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السوموية نيوز، أن "حادثاً مرورياً مروعاً راح ضحيته ثلاثة اشخاص بسبب السرعة الشديدة على طريق ميسان بغداد".