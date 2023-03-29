بالصور.. رفع سيطرة التاجي

السومرية نيوز - محليات



باشر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الاربعاء، برفع سيطرة التاجي وتحويلها لمنطقة العبايجي.



وذكر بيان للفريق ورد للسومرية نيوز انه "بكوادر وزارة النفط والدوائر الساندة، باشر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي برفع سيطرة التاجي وتحويلها لمنطقة العبايجي".



واضاف ان "ذلك جاء استعداداً لتعديل الشارع واكسائه".