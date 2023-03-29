الأنواء الجوية: أمطار وغبار خلال الأيام الاربعة المقبلة

السومرية نيوز – محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت تساقط للأمطار وتصاعد للغبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في الأقسام الغربية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في الأقسام الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً مع فرصة لتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط إلى أكثر من (30) كم/س في الأقسام الوسطى والشمالية مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن من المنطقة الوسطى، وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الجنوبية ،أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم لبلاد".



ولفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية ".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم لبلاد".