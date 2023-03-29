المالية تعلن استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذه الدرجات توزعت كالاتي:
• وزارة الاعمار والاسكان / المركز / 5
• محافظة صلاح الدين / الادارة المحلية / 1245
• دائرة صحة الانبار / 150
• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / 9
• جامعة الفرات الاوسط التقنية / 31
• جامعة كربلاء المقدسة / 3
• جامعة كركوك / 11
• جامعة ديالى / 8
• جامعة البصرة للنفط والغاز / 40
• دائرة التدريب المهني / البصرة / 1
• ديوان محافظة واسط / 12
• الجامعة التكنولوجية / 21
• المركز الوطني لادارة الموارد المائية / 13
• مجلس محافظة واسط / 7
• هيئة مشاريع الري والبزل / 128
• المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / 1455
• شركة الصناعات التعدينية / 104
• شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7
• صندوق الاسكان العراقي / 133
• شركة ابن ماجد العامة / 348
• شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / 58
• مديرية زراعة كربلاء / 26
• دائرة التسجيل العقاري / 10
• البلديات العامة لمحافظة البصرة / 376
• المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356
• دائرة العيادات الطبية الشعبية / 5
• الشركة العامة لتجارة الحبوب / 22
• الشركة العامة للحديد والصلب / 240
واشارت الى انه "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢ ".