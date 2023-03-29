المالية تعلن استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذه الدرجات توزعت كالاتي:• وزارة الاعمار والاسكان / المركز / 5• محافظة صلاح الدين / الادارة المحلية / 1245• دائرة صحة الانبار / 150• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / 9• جامعة الفرات الاوسط التقنية / 31• جامعة كربلاء المقدسة / 3• جامعة كركوك / 11• جامعة ديالى / 8• جامعة البصرة للنفط والغاز / 40• دائرة التدريب المهني / البصرة / 1• ديوان محافظة واسط / 12• الجامعة التكنولوجية / 21• المركز الوطني لادارة الموارد المائية / 13• مجلس محافظة واسط / 7• هيئة مشاريع الري والبزل / 128• المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / 1455• شركة الصناعات التعدينية / 104• شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7• صندوق الاسكان العراقي / 133• شركة ابن ماجد العامة / 348• شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / 58• مديرية زراعة كربلاء / 26• دائرة التسجيل العقاري / 10• البلديات العامة لمحافظة البصرة / 376• المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356• دائرة العيادات الطبية الشعبية / 5• الشركة العامة لتجارة الحبوب / 22• الشركة العامة للحديد والصلب / 240واشارت الى انه "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢ ".