الكشف عن فساد وهدر بالمال العام بقيمة 123 مليار دينار في البصرة (وثائق)

السومرية نيوز - محليات



كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، عن "هدر بالمال العام وشبهات فساد" في عدد من المشاريع بمحافظة البصرة.

وبحسب وثائق صادرة عن عبد الواحد وحصلت عليها السومرية نيوز، فإن "الهدر بالمال العام في عدد من مشاريع البصرة بلغ 123 مليار دينار، تتعلق بعقود شراء اليات بمشاريع في المحافظة".



الوثائق ادناه:

