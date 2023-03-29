لمدة أسبوع.. قطع جزئي لجسر في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتنسيق مع امانة بغداد دائرة الطرق والجسور ومتابعة قسم شؤون السير في مديريتنا لمتابعة المجسرات داخل بغداد تم العمل بإصلاح مفصل مجسر اللقاء من تقاطع اللقاء باتجاه سريع الغزالية وقطع جزئي للمجسر لمدة ٧ أيام".وتابع البيان "سيكون الطريق (باتجاه سريع الغزالية سالك لحركة سير ومرور المركبات سايد واحد)".