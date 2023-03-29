العراق على موعد مع كتل هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

وبحسب جدول نشرته الهيئة وتابعته السومرية نيوز، فإن "البلاد تشهد في الأيام المقبلة حالة من الانخفاض في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بتقدم كتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط".الجدول بالتفصيل ادناه: